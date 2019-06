De Messi én Ronaldo van het hockey

Het houdt haar eerlijk gezegd niet zo bezig, al die lijstjes. Maar oké, de meest succesvolle hockeyer aller tijden worden, samen met Udham Singh en Leslie Claudius (twee Indiërs uit vervlogen tijden) en ploeggenoot Eva de Goede, dat vervult de aanvalster van Den Bosch met enige trots. „Het is een enorme eer, dat zeker.”

Een topsporter moet niet al te lang stilstaan bij zijn of haar succes, stelt Welten, getogen in Valkenswaard. Oftewel: nooit tevreden zijn, het kan áltijd beter. „Je leeft toch van toernooi tot toernooi. Na de Pro League wacht in augustus al weer het EK. Pas daarna gaat het vizier volledig op Tokio.”

Na de wereldtitel van afgelopen zomer hingen de dertigers Kitty van Male en aanvoerster Carlien Dirkse van den Heuvel hun stick aan de wilgen. Die aderlating lijkt de ploeg van Alyson Annan qua resultaat amper te deren. In november werd in China de Champions Trophy gewonnen, terwijl de ploeg ook in de groepsfase van de Pro League oppermachtig is. Welten: „Wij zijn niet afhankelijk van één generatie. Er staan genoeg meiden klaar om hun kans te grijpen.”

Nieuwe gezichten waren er genoeg, in de 32-koppige selectie waarmee Oranje de Pro League in januari van start ging. Het WK-niveau werd echter zelden gehaald, ook al won de wereldkampioen dertien van haar veertien duels. Zaterdagmiddag nog werd Groot-Brittannië met 0-1 verslagen. Kelly Jonker scoorde uit een voorzet van Welten.

Het vertoonde spel stemde ook in Londen niet tot tevredenheid. Welten: „Het is lang niet slecht wat we laten zien, maar door de verschillende samenstellingen oogt het vaak onwennig. Rond de Final Four zal worden gekeken met wie we verder gaan bouwen, in wie geïnvesteerd gaat worden. In de aanloop naar het EK zullen we met een kleinere, vaste selectie gaan werken. Dat zal meer duidelijkheid geven.”

Welten is allang niet meer het meisje dat ooit op haar zeventiende door haar ouders van Valkenswaard naar Den Bosch werd gebracht, vanwege een gesprek met bondscoach Marc Lammers. „Ik dacht even dat hij me wilde vragen om oppas voor zijn kinderen te worden. Bleek ik mee te mogen trainen met het Nederlands elftal. Voordat ik het wist, hing er in Peking een gouden medaille om mijn nek. Ik beleefde die eerste maanden als in een roes, had geen idee wat er allemaal gebeurde. Ik was eigenlijk nog maar een A-junior.”

Inmiddels heeft Welten, in augustus uitgeroepen tot de beste speelster van het WK, een status aparte. Geen hockeyer ter wereld won zoveel prijzen als zij: naast haar twee olympische titels en zilveren plak werd ze tweemaal wereldkampioen en driemaal Europees kampioen. Met Den Bosch won ze tien Europa Cups en elf landstitels. Welten, op weg naar de 250 goals, is Messi en Ronaldo in één persoon. Ze noemt zichzelf gekscherend de granny van Oranje. „Hoewel, er lopen nog vijf oudere speelsters rond.”

Het blessurespook

Niet dat haar carrière alleen maar voorspoed heeft gebracht. De dynamische aanvalster was vaker geblesseerd dan haar lief was. Maar noem haar vooral niet de vrouw van glas. Neem de lelijke hamstringblessure die zij in oktober opliep, waardoor zij de Champions Tropy misliep. „Er stond vier tot zes maanden voor het herstel. Maar na zes weken was ik zo goed als genezen. In januari kon ik al met Oranje mee op trainingskamp naar Cadiz.”

Misschien wel de grootste deceptie uit haar loopbaan beleefde Welten op de Olympische Spelen van Rio, waar Nederland de finale verloor van Groot-Brittannië. „Het was een pijnlijke nederlaag, te meer daar we het zelf hebben laten liggen. Het was zo onnodig. En dat terwijl we de finale zo ontzettend graag hadden willen winnen. Dat gaat ons in Tokio niet nog een keer gebeuren.”