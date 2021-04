Manchester City kan finale Champions League ruiken na zege bij PSG

De eerste echte goede kans was dan ook voor PSG in de 13e minuut, maar City-keeper Ederson pareerde het schot van Neymar knap.

Enkele minuten later was het wel al meteen al raak. PSG-aanvoerder Marquinhos kopte een perfecte corner van Angel Di Maria in de verre hoek: 1-0.

Marquinhos is blij na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Superduo

City probeerde het wel, maar PSG-goalie Keylor Navas stond in een tegenaanval op zijn post. Toch leken de Citizens het eerste half uur wat inspiratieloos. Bovendien konden ze moeilijk vat krijgen op het superduo Neymar/Kylian Mbappé. Dit leverde Ruben Dias al geel op, nadat Mbappé hem ontglipte.

Bij corners zorgden de Fransen voor veel gevaar. Eerst dus de treffer van Marquinhos en ook Leandro Paredes kopte maar net naast. Het pressievoetbal van City was ver te zoeken, ook mede vanwege het prima spel van de Parijzenaren. Ook basisspeler Mitchel Bakker hield zich prima staande.

Neymar kan alleen afgestopt worden met een overtreding. Ⓒ ANP/HH

Ongrijpbaar

Zo waren Di Maria, Neymar en Mbappé regelmatig ongrijpbaar. PSG speelde de eerste helft om te vermaken én was effectief.

Vlak voor rust claimde PSG een strafschop na een op het oog onregelmentaire duw op Neymar. Arbiter Felix Brych wilde er niets van weten. Een minuut later aan de overkant knalde Phil Foden - in vrije positie - recht op Navas af. Tot afgrijzen van trainer Guardiola.

Ander vaatje tappen

City tapte na de theepauze uit een ander vaatje en had veelvuldig balbezit. Toch was het steeds opletten aan de andere kant. Marco Verratti miste maar net een voorzet van Mbappé om hem in te tikken.

De ploeg van Guardiola drukte wel meer en meer en zag Kevin De Bruyne een omhaal maken, die maar net overging. In de 64e minuut was daar dan ook ineens de 1-1. De Bruyne gaf een scherpe voorzet, maar die vloog over de verdedigers heen, zo in het doel. De twijfelende Navas had het nakijken. De Bruyne is de eerste Belg die ooit heeft gescoord in een halve finale van de Champions League.

Volledig omgedraaid

In de 70e minuut werd het zelfs 1-2 in Parijs. Een vrije trap van pakweg 20 meter afstand werd niet genomen door aanvoerder De Bruyne, maar door Riyad Mahrez. En die krulde de bal door de muur langs Navas: 1-2. De wedstrijd werd volledig omgedraaid. PSG kwam ineens de middenlijn amper nog over.

Kylian Mbappé baalt. Ⓒ ANP/HH

Het werd nog erger voor de equipe van trainer Mauricio Pochettino: Idrissa ’Gana’ Gueye haalde het einde van de wedstrijd niet. De PSG-middenvelder kwam hard in op het scheenbeen van Ilkay Gundogan. Brych gaf hem een terechte rode kaart. Tot treffers leidde het verder niet meer, waardoor de Engelsen met een zege op zak de return volgende week aangaan.

De missie om voor het eerst in de clubhistorie de Champions League te winnen, wordt zodoende moeilijker en moeilijker voor de Franse landskampioen.

De Bruyne: in de eerste helft speelde Manchester City te gehaast

De Bruyne was te spreken over de manier waarop Manchester City woensdag in de tweede helft de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League naar zich toetrok. „Het was een wedstrijd met twee gezichten”, aldus de Belg, die werd uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd. Manchester City won, na een achterstand bij rust, met 2-1 in Parijs.

„In de eerste helft waren we te gehaast”, oordeelde De Bruyne. „Dat is niet de manier waarop we normaal spelen. In de tweede helft probeerden we geduldiger ruimte te vinden en ik denk dat we dat goed deden.”

De Bruyne maakte zelf de 1-1. Keeper Keylor Navas schatte een indraaiende bal van de Belg niet goed in. „Die bal was moeilijk voor hem omdat een keeper altijd verwacht dat iemand hem nog aanraakt”, sprak De Bruyne, die even later een vrije trap overliet aan Riyah Mahrez. „Riyad vroeg me of hij ’m mocht nemen. Hij scoorde, dus wie ben ik om er iets over te zeggen?”

PSG-coach Pochettino baalt van pijnlijke tegendoelpunten

Trainer Pochettino kon woensdag moeilijk leven met de nederlaag van Paris Saint-Germain tegen Manchester City in de halve finales van Champions League. Halverwege leidde de Franse club nog, maar Manchester scoorde dus na rust twee keer: 1-2.

Bij de gelijkmaker ging doelman Keylor Navas in de fout en bij de tweede treffer schoot Mahrez de bal uit een vrije trap door de muur van spelers van PSG. „We zijn erg teleurgesteld over de twee tegendoelpunten”, aldus Pochettino. „Het is moeilijk te accepteren dat dit gebeurt in de halve finale, het is erg pijnlijk. Manchester was wat agressiever. Voor ons was het moeilijk de bal terug te veroveren.”

Guardiola, de coach van Manchester City, zei: „De tweede helft deden we het op alle gebieden uitstekend. Twee doelpunten in een uitwedstrijd zijn erg belangrijk, maar het wordt over zes dagen nog moeilijk genoeg.”