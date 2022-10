FIA-president laat Red Bull-teambaas Christian Horner wachten

Onderwerp van gesprek is de kwestie rond het budgetplafond. De hele saga wordt met het uur chaotischer. Nadat de FIA vorige week maandag bekendmaakte dat Red Bull in 2021 te veel geld heeft uitgegeven, is er nog geen serieus gesprek geweest tussen de teambaas van Red Bull en de FIA-president.

Een vergadering op donderdagavond werd door Ben Sulayem opgeschort en ook een geplande meeting op vrijdag, 11.30 uur lokale tijd, werd uitgesteld. Horner meldde zich vervolgens wel bij het management van de Formule 1. Maar dat was een afspraak met de andere teambazen en ging nota bene over de op handen zijnde film van Brad Pitt over de koningsklasse van de autosport. Red Bull hoopte dat Horner en de president elkaar donderdag zouden treffen en dat het team op vrijdagochtend dan een persconferentie kon beleggen, maar door dat hele feest ging dus een streep.

Zoals eerder gemeld stellen meerdere bronnen in de paddock dat Red Bull vorig seizoen zo’n twee miljoen dollar te veel heeft uitgegeven. Het zou gaan om kosten van ongebruikte onderdelen, catering en ziekteverzuim. Het ’potje’ ongebruikte onderdelen is het grootst. Saillant detail is dat de regels omtrent die onderdelen – of die wel of niet onder het budgetplafond vallen – dit jaar medio juni zijn aangepast.

Voorstel

Achter de schermen heeft Red Bull een voorstel gekregen wat betreft een sanctie. Het is vervolgens aan de renstal of het daarmee akkoord gaat of dat het pleit voor een arbitragezaak. Verwacht wordt dat het in ieder geval gaat om een flinke boete en dat Red Bull ook minder tijd mag spenderen in de windtunnel om de auto door te ontwikkelen.

Andere teams pleiten voor een zware sanctie van Red Bull, om zo een statement te maken richting de toekomst en het hele idee van het budgetplafond in leven te houden.