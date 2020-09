België troeft Denemarken af in Nations League

Denayer bezorgde de Belgen een goede start door al in de negende minuut raak te tikken uit een voorzet van Dries Mertens, die het duel een kwartier voor tijd besliste door alert te reageren en beheerst raak te tikken.

In dezelfde groep won Engeland eerder op de avond zonder te overtuigen met 1-0 van IJsland.

Portugal sterk zonder Cristiano Ronaldo

Titelhouder Portugal heeft de tweede editie van de Nations League ingeluid met een overtuigende zege. In Estádio do Dragão, het onderkomen van FC Porto, werd Kroatië met 4-1 verslagen.

Portugal beleeft een makkelijke avond. Ⓒ ANP/HH

Vlak voor rust zette João Cancelo de Portugezen op voorsprong; hij trok naar binnen en haalde vanaf zo'n twintig meter uit met links. Na een klein uur maakte Diogo Jota er 2-0 van. Met een hard schot van afstand zette João Félix de thuisploeg op 3-0, waarna Bruno Petkovic in blessuretijd nog iets terugdeed. André Silva bracht vlak voor tijd de marge toch weer op drie.

Portugal trad aan zonder de geblesseerde Cristiano Ronaldo. De 35-jarige sterspeler ondervindt hinder van een infectie in zijn rechtervoet.

Tijdens de eerste editie van de Nations League was Portugal in de finale Oranje met 1-0 de baas.

Frankrijk klopt Zweden

In dezelfde groep won Frankrijk de uitwedstrijd tegen Zweden met 1-0. Kylian Mbappé maakte in de 41e minuut het doelpunt voor de Fransen. De aanvaller van PSG wurmde zich door de Zweedse defensie en schoot in de korte hoek raak met links.