EK in Amsterdam moet een volksfeest worden

„Twee wedstrijden van Oranje in Amsterdam was al mooi geweest, maar drie is helemaal fantastisch. Dit maakt niet alleen de kans om de groep door te komen groter, maar we krijgen ook drie kansen om met heel het land een geweldig feest te vieren.”

Zo’n massaal voetbalfeest is al weer een tijd geleden. Na de derde plek van Oranje op het WK 2014 ontbrak de nationale voetbalploeg op het EK 2016 en WK 2018. De Jong moest op YouTube beelden opzoeken om zijn drie kinderen te laten zien hoe zo’n Oranjefeest eruit ziet. „Mijn kinderen zijn 6, 8 en 10 jaar oud. Die hebben nog nooit bewust een toernooi van Oranje meegemaakt. Ik heb dus beelden uit de kast gehaald van het EK 1988 en van de WK’s 2010 en 2014. Zo probeer ik ze uit te leggen wat zo’n toernooi met Nederland doet en wat ze kunnen verwachten.”

Zelf zat de 47-jarige KNVB’er vroeger in zijn woonplaats Asten met buren, vrienden en familie op straat als het Nederlands elftal meedeed aan een groot toernooi. „De barbecue aan en de tv naar buiten, zo volgden we met elkaar de wedstrijden.” De toernooidirecteur benadrukt dat het EK niet alleen een feestje van Amsterdam moet worden, maar van heel Nederland. „We organiseren een voetbaldorp voor de fans op het Museumplein en er komen grote schermen in het Olympisch Stadion. Maar niet iedereen kan naar Amsterdam komen. We willen dus dat de mensen het EK juist in hun eigen leefomgeving gaan beleven, met elkaar.”

Het thema van het EK, dat in twaalf verschillende Europese landen wordt gehouden, is ’bruggen bouwen’. „In Nederland hopen we ook dat iedereen zich op een bepaalde manier verbonden gaat voelen met het EK. De één als enorme voetballiefhebber, de ander vanwege de saamhorigheid en gezelligheid die ontstaat. We hopen jongens en meisjes aan te spreken die de ambitie hebben om zelf ooit ook op zo’n toernooi te staan”, aldus De Jong.

De KNVB heeft zaterdag 13 juni, tussen de openingswedstrijd in Rome en de eerste groepswedstrijd van Oranje in, aangewezen als Nationale Voetbaldag. De bond hoopt dat verenigingen die dag zelf een toernooi organiseren waar ook ’nieuwe’ doelgroepen voor in aanmerking komen, zoals ouderen, gehandicapten of asielzoekers. „Het moet een jaarlijks terugkerend evenement worden zoals de Koningsspelen”, aldus De Jong.

Bekijk ook: Dit moet je weten over de loting van EK voetbal