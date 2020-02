Sport Kort: Bouwmeester heeft wind in de zeilen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers verliezen in ’thuishaven’

21.44 uur: Het Nederlands mannenteam speelt de komende drie jaar al zijn thuiswedstrijden (maximaal drie per jaar) in het Topsportcentrum in Almere-Poort. Die zaal is geen onbekend terrein voor de Orange Lions. In 2017 versloeg Nederland in deze zaal al topland Kroatië verrassend met 68-61.

Oranje heeft z’n tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 verloren. In Almere was Kroatië met 69-59 te sterk. Oranje liet het liggen in het laatste kwart, waarin het maar acht punten noteerde. De Kroaten stelden daar 22 punten tegenover.

Vorige week vrijdag waren de basketballers de kwalificatiecyclus nog begonnen met een verrassende zege op Turkije. In Ankara werd het 72-65.

Daria Danilova en Michel Tsiba Ⓒ EPA

Kunstrijden: Ook Danilova en Tsiba naar WK

14.16 uur: Naast Niki Wories doen namens Nederland ook Daria Danilova en Michel Tsiba in maart mee aan de WK in het Canades Montréal. Het duo heeft het startbewijs te danken aan hun optreden afgelopen weekeinde tijdens de Challenge Cup in Den Haag.

De 17-jarige Danilova en de 22-jarige Tsiba moesten zaterdag in de korte kür nog de technische score van 27 punten halen, de eis van de internationale schaatsunie ISU voor deelname aan de WK. Aan de ISU-eis voor de vrije kür hadden ze eerder in het seizoen al voldaan. Het is voor het eerst in de historie dat Nederland een paar afvaardigt naar de WK kunstrijden.

De 23-jarige Wories nam al twee keer eerder deel aan de WK. Zij woont en traint al enkele jaren in Montréal. Wories eindigde afgelopen weekeinde op De Uithof in het internationale veld op de zevende plaats met een totaalscore van 156,20 punten. Daarmee behaalde ze haar zesde Nederlandse titel.

Marit Bouwmeester Ⓒ AFP

Zeilen: Bouwmeester voorlopig derde bij WK Laser Radial

09.22 uur: Marit Bouwmeester is bij het wereldkampioenschap in de klasse Laser Radial naar de derde plaats in het klassement gestegen. De Nederlandse dankte dat aan haar derde plek op de tweede wedstrijddag in de baai van het Australische Melbourne. Net als tijdens de eerste dag kon vanwege de weersomstandigheden maar één vloot worden voltooid. Ook toen eindigde Bouwmeester in haar vloot als derde.

„We hadden te maken met verschillende winden die tegen elkaar in vochten en er hingen veel buien in de lucht, dus dat maakte het racen lastig”, aldus Bouwmeester, die in 2016 de olympische titel behaalde. „Ik ben blij met mijn twee derde plekken. Hopelijk kunnen we vanaf nu meer wedstrijden varen dan de afgelopen twee dagen.”

Mirthe Akkerman eindigde in de andere vloot als negende. In het klassement neemt zij nu de achtste positie in. Daphne van der Vaart en Maxime Jonker, de twee andere Nederlandse deelneemsters, staan na de tweede wedstrijddag respectievelijk 30e en 72e.

Cristian Garin Ⓒ EPA

Tennis: Chileense Garin wint in Rio de Janeiro

07.51 uur: Cristian Garin heeft het tennistoernooi van Rio de Janeiro op zijn naam geschreven. De 23-jarige Chileen versloeg in de finale de Italiaan Gianluca Mager, die eerder in het toernooi verrassend de Oostenrijker Dominic Thiem uitschakelde. De eindstrijd eindigde in 7-6 (3) 7-5.

Voor Garin is het de vierde toernooioverwinning uit zijn loopbaan. Dit jaar was hij de beste in Cordoba en vorig jaar won hij de toernooien van Houston en München.

Garin is door zijn zege naar de achttiende plaats op de wereldranglijst gestegen.

Pascal Siakam van de Toronto Raptors. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Zeventiende zege in achttien duels voor Raptors

07.49 uur: De Toronto Raptors hebben zondag in de NBA een ruime overwinning behaald. De ontmoeting met de Indiana Pacers eindigde in 127-81. Pascal Siakam had met 21 punten een groot aandeel in de zege.

De Raptors hebben nu zeventien van hun achttien laatst gespeelde duels gewonnen. Alleen de Brooklyn Nets waren een keertje te sterk.

LeBron James hielp de Los Angeles Lakers aan een nipte zege op de Boston Celtics: 114-112. James kwam tot 29 punten, negen assists en acht rebounds. Anthony Davis was met 32 punten nog net iets trefzekerder bij de Lakers.

Viktor Hovland Ⓒ AFP

Golf: Hovland zorgt voor eerste Noorse zege

07.37 uur: Viktor Hovland heeft het golftoernooi van Puerto Rico gewonnen. De 22-jarige Noor had voor zijn slotronde in Rio Grande zeventig slagen nodig. Hovland bleef daarmee de Amerikaan Josh Teater één slag voor.

Hovland zorgde met zijn zege voor een primeur. Nog niet eerder won een Noorse golfer een toernooi op de PGA Tour.

Bij het sterk bezette Mexico Championship ging de eindzege naar Patrick Reed. De Amerikaan profiteerde van een slechte slotdag van zijn landgenoot Justin Thomas, die na drie ronden nog de leiding had. Thomas zakte na een rondje van 73 slagen terug naar de zesde plaats.

Reed kwam uit op achttien slagen onder par. Bryson DeChambeau, ook een Amerikaan, werd tweede metzeventien slagen onder par.

Reilly Opelka Ⓒ AFP

Tennis: Opelka wint in Delray Beach

06.50 uur: De Amerikaanse tennisser Reilly Opelka heeft het toernooi van Delray Beach op zijn naam geschreven, De 2,11 meter lange Amerikaan serveerde zich in de finale tegen de Japanner Yoshihito Nishioka naar een zege: 7-5 6-7 (4) 6-2.

Opelka besliste de wedstrijd met zijn 27e ace. Hij verraste in de halve finale de Canadees Milos Raonic 4-6 7-6 (6) 6-3. Opelka vierde in Florida zijn tweede winst van een ATP-toernooi. Hij won vorig jaar de New York Open.