Sport Kort: Noorse primeur in het golf

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Chileense Garin wint in Rio de Janeiro

07.51 uur: Cristian Garin heeft het tennistoernooi van Rio de Janeiro op zijn naam geschreven. De 23-jarige Chileen versloeg in de finale de Italiaan Gianluca Mager, die eerder in het toernooi verrassend de Oostenrijker Dominic Thiem uitschakelde. De eindstrijd eindigde in 7-6 (3) 7-5.

Voor Garin is het de vierde toernooioverwinning uit zijn loopbaan. Dit jaar was hij de beste in Cordoba en vorig jaar won hij de toernooien van Houston en München.

Garin is door zijn zege naar de achttiende plaats op de wereldranglijst gestegen.

Basketbal: Zeventiende zege in achttien duels voor Raptors

07.49 uur: De Toronto Raptors hebben zondag in de NBA een ruime overwinning behaald. De ontmoeting met de Indiana Pacers eindigde in 127-81. Pascal Siakam had met 21 punten een groot aandeel in de zege.

De Raptors hebben nu zeventien van hun achttien laatst gespeelde duels gewonnen. Alleen de Brooklyn Nets waren een keertje te sterk.

LeBron James hielp de Los Angeles Lakers aan een nipte zege op de Boston Celtics: 114-112. James kwam tot 29 punten, negen assists en acht rebounds. Anthony Davis was met 32 punten nog net iets trefzekerder bij de Lakers.

Golf: Hovland zorgt voor eerste Noorse zege

07.37 uur: Viktor Hovland heeft het golftoernooi van Puerto Rico gewonnen. De 22-jarige Noor had voor zijn slotronde in Rio Grande zeventig slagen nodig. Hovland bleef daarmee de Amerikaan Josh Teater één slag voor.

Hovland zorgde met zijn zege voor een primeur. Nog niet eerder won een Noorse golfer een toernooi op de PGA Tour.

Bij het sterk bezette Mexico Championship ging de eindzege naar Patrick Reed. De Amerikaan profiteerde van een slechte slotdag van zijn landgenoot Justin Thomas, die na drie ronden nog de leiding had. Thomas zakte na een rondje van 73 slagen terug naar de zesde plaats.

Reed kwam uit op achttien slagen onder par. Bryson DeChambeau, ook een Amerikaan, werd tweede met zeventien slagen onder par.

Tennis: Opelka wint in Delray Beach

06.50 uur: De Amerikaanse tennisser Reilly Opelka heeft het toernooi van Delray Beach op zijn naam geschreven, De 2,11 meter lange Amerikaan serveerde zich in de finale tegen de Japanner Yoshihito Nishioka naar een zege: 7-5 6-7 (4) 6-2.

Opelka besliste de wedstrijd met zijn 27e ace. Hij verraste in de halve finale de Canadees Milos Raonic 4-6 7-6 (6) 6-3. Opelka vierde in Florida zijn tweede winst van een ATP-toernooi. Hij won vorig jaar de New York Open.