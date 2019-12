De honger bij Dumoulin is terug

Het wielerjaar 2019 was een grote teleurstelling voor Tom Dumoulin, maar de honger is terug. Ⓒ AFP

Alle negativiteit heeft hij allang achter zich gelaten. Zelfmedelijden kent hij geenszins. Door een hardnekkige knieblessure werd het wielerjaar 2019 een grote teleurstelling voor Tom Dumoulin. In die periode werd hij ook nog eens de speelbal in een pijnlijke breuk met zijn ploeg Team Sunweb. In de donkerste periode van zijn kwetsuur en dit arbeidsconflict hield hij zich vast aan een levenswijsheid van Johan Cruijff: Ieder nadeel heeft zijn voordeel. „Ik zit nu veel beter in mijn vel dan twaalf maanden geleden”, kijkt de Maastrichtenaar in de kortste dagen van het jaar optimistisch vooruit.