Handbalsters op EK snoeihard onderuit in ‘burenruzie’ tegen Duitsland

Nederland begon prima aan het duel, maar na tien minuten schakelde Duitsland een tandje bij. Plots kon Oranje niet meer volgen en na dertig minuten stond er een 13-17 ruststand op het scorebord. In de tweede helft moest Nederland dus in de achtervolging.

Aan het begin van die tweede helft toonde Oranje heel even verbetering en werd het verschil teruggebracht naar twee goals, maar daarna liep Duitsland weer uit. Nederland speelde veel te slordig, leed veel balverlies en kwam niet door de sterke dekking van de Duitse vrouwen. De wedstrijd waar Oranje zo veel van had voorgesteld, eindigde in een desillusie.

Voor de formatie van bondscoach Per Johansson was het duel met de Duitse vrouwen een ‘kleine finale’. Doordat de ploeg twee punten uit de eerste groepsfase heeft meegenomen, wist Oranje dat het aan drie overwinningen in de hoofdfase genoeg zou hebben om de halve finale te bereiken. Vrijdagavond struikelde Nederland dus echter al over de eerste horde in die hoofdfase.