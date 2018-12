FOTO - Sterling trapt lol op bank bij City

De buitenspeler vermaakte zich tijdens de wedstrijd namelijk met het masker van verdediger Eliaquim Mangala, die eind vorig jaar zijn neus brak, maar dankzij beschermende deksel gewoon kan trainen en spelen.

City verdedigt in het duel met Bristol City een 2-1 voorsprong. Twee weken terug poetste de ploeg van Pep Guardiola dankzij doelpunten van Kevin De Bruyne en Sergio Agüero een 0-1 achterstand weg.

De winnaar van de wedstrijd strijdt in de finale tegen Arsenal of Chelsea. Beide clubs uit Londen, die in het vorige treffen met 0-0 gelijkspeelden, komen woensdag in actie.