Van Gaal grapt over toekomst als trainer: ’Ik ben 71 en zie er uit als een god’

Als het opnieuw tot strafschoppen komt, is dat een nieuwe ervaring voor Memphis, gaf de Barcelona-speler aan. „Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Ik heb wel in de wedstrijd zelf strafschoppen genomen, maar nog nooit een shoot-out. Ik heb die ervaring niet. Ik heb het in 2014 natuurlijk meegemaakt. Toen hoefde ik niet te nemen. Er komt veel spanning en druk bij kijken maar wij zijn professionele voetballers en moeten daarmee omgaan. We hopen het te beslissen in negentig minuten, maar je hebt dit toernooi gezien, dat het toch al een paar keer nodig was dat er penalty’s werden genomen.”

Van Gaal heeft veel aandacht besteed aan penalty’s in de aanloop naar het toernooi en ook tijdens het WK, maar uiteindelijk zijn het de spelers die het moeten doen, gaf de bondscoach aan. „Wij dwingen niet spelers een bepaalde kant op te schieten. Je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. De penalty’s moeten ze nemen op hun wijze maar wij ondersteunen ze op een wetenschappelijke manier wat ze zouden kunnen doen. Wij hopen dat het een klein plusje geeft als ze die penalty’s moete nemen. We kunnen geen garanties geven, maar wel dat plusje vergroten.”

Belangrijke verandering als mens

De Oranje-bondscoach werd op de drukbezochte persconferentie veel gevraagd naar de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt als trainer en als mens. „Natuurlijk, de tand des tijds zal ook aan mij aandacht hebben besteed. Maar er is niet zoveel veranderd. De visie is geëvolueerd en dat hebben we gezien. Ik ben coach geweest van Ajax met een heel aanvallend dna. Toen ben ik naar Barcelona gegaan en daar heb ik geleerd, dat je dat niet altijd kunt waarmaken. Daar ben ik voor het eerst anders over voetbal gaan nadenken en heb ik een visie ontwikkeld. Ik denk dat heel veel teams en landen dit spelen.”

"Ik ben 71 en ik zie er weliswaar uit als een god"

Volgens Van Gaal heeft hij de afgelopen jaren wel een belangrijke verandering als mens doorgemaakt. „Ik denk dat ik nu meer geduld heb dan vroeger. Maar eigenlijk ben ik ook als persoonlijkheid niet veel veranderd. Ik heb nog steeds dezelfde visie hoe ik mensen moet benaderen. Als coach benader ik spelers in een groep altijd op dezelfde manier, maar ieder is anders en ieder moet je persoonlijk benaderen. Ik heb meer geduld gekregen sinds ik ouder ben.”

Bergkamp-goal in 1998

Van Gaal toonde weinig begrip over vragen over het weinig attractieve voetbal en of hij daarmee van zijn geloof is afgevallen in vergelijking met zijn periode als trainer van Ajax. „Jij begrijpt niet dat het voetbal evolueert en dat het veel moeilijker is dan twintig jaar geleden om zo aanvallend te spelen als Ajax deed. Toen ik in 2014 met dat meer verdedigende systeem ben gekomen, kreeg ik ook allerlei kritieken. Nu speelt de halve wereld zo. Het voetbal is daarin geëvolueerd. Je ziet op dit WK dat er veel kleine uitslagen zijn, omdat compact verdedigen gemakkelijker is dan aanvallen. Het is ook niet zo dat we alleen verdedigen. We proberen zo gevarieerd mogelijk druk te zetten. Zo spelen de teams op dit WK. Brazilië doet bijna hetzelfde als het Nederlands elftal maar zij hebben heel goede technische spelers. Maar dat wil niet zeggen, dat Brazilië niets voorstelt, want in mijn ogen zijn zij de topfavoriet. Wij zijn een land dat ook kans maakt om wereldkampioen te worden, omdat we een sterk team zijn.”

Louis van Gaal Ⓒ EPA

Oranje en Argentinië hebben een rijke onderlinge geschiedenis op het WK. De winnende goal van Dennis Bergkamp op het WK’98 werd gememoreerd. „Dat was een geweldig moment voor het land. En wat een goal. De wedstrijd wordt beslist op momenten. Ik heb het geloof dat we een moment kunnen pakken en door kunnen gaan. Maar het zal ook een tactische wedstrijd worden”, aldus Memphis.

71 en een god

„Het voetbal wordt niet meer gespeeld zoals in 1988 of in 1974 of wat dan ook”, voegde Van Gaal daaraan toe. „Toen was het nog een open spel. Maar dat is het niet meer. Daar kun je van vinden wat je ervan vindt, maar zo is het voetbal geëvolueerd. Maar het blijft altijd mogelijk om beslissende momenten te hebben, die je over jaren nog herinnert, zoals de goal van Bergkamp.”

Een Egyptische journalist wilde van de bondscoach weten wat zijn plannen zijn voor na het WK. „In principe zal ik stoppen. Ik deed het in principe alleen maar voor het land, omdat ze in nood zaten. Maar zeg nooit nooit. Ik noem iemand, die jij waarschijnlijk niet kent, maar een bekende trainer is in Nederland: Dick Advocaat. Die coach is nog ouder dan ik en die heeft laatst nog even een jobje aangenomen, weliswaar op het tweede plan. Als ik een geweldige uitdaging krijg dan zou het eventueel voor kunnen komen, dat ik eventueel nog wat langer ga. Ik ben 71 en ik zie er weliswaar uit als een god. Kun je dat ook even vertalen in het Arabisch.”