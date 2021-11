Dick Advocaat vertrekt als bondscoach van Irak

Advocaat wist geen enkele keer te winnen met de Iraakse voetbalploeg, in een groep met Zuid-Korea, Iran, Syrië, Libanon en de Verenigde Arabische Emiraten, dat onder leiding staat van bondscoach Bert van Marwijk. In die poule stond Irak op de vijfde plaats. Alleen de nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummer drie de play-offs in gaat. Met nog vier wedstrijden te gaan heeft Irak een achterstand van twee punten op de derde plaats.

Advocaat: „De verwachtingen in Irak waren hooggespannen. Met vier punten tot nu toe in de kwalificatie voor het WK hebben we die verwachtingen niet kunnen inlossen. Zo realistisch moet je zijn. Misschien is het dan beter dan een andere coach verder gaat met deze selectie.”

Petrovic

De kans is groot dat Zeljko Petrovic het werk van Advocaat met onmiddellijke ingang overneemt. Petrovic was assistent bij het elftal van Irak, net als Cor Pot. Die laatste stapt net als Advocaat op, maar voor Petrovic gloort een nieuwe periode als zelfstandig bondscoach. Hij gaat de komende 24 uur met de Iraakse bond om de tafel in de hoop een contract af te sluiten. Hij zou dan per direct aan het roer komen en volgende week al de ploeg leiden als de Arab Cup begint.

Dat toernooi in de Golf-regio heeft voor het eerst plaats als een groot FIFA-toernooi en duurt van 30 november tot 18 december. Het evenement geldt als een voorloper van het WK dat over precies een jaar plaatsvindt. Er doen zestien ploegen aan mee. De teams gaan spelen in alle zes stadions, verdeeld over vier steden, die over een jaar ook bij het WK worden gebruikt.