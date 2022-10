Courtois baalt van zevende plek in Gouden Bal-strijd: ’Keepers worden onderschat’

Volgens Courtois zijn keepers een steeds belangrijker onderdeel van het voetbal. „Soms bijna evenveel als spelmakers. Natuurlijk is het fantastisch om in de top 10 te staan, maar helaas worden wij bij het stemmen over het hoofd gezien en krijgen spitsen de voorkeur. We worden onderschat.” Zijn teamgenoot Karim Benzema, de spits en topscorer van Real, kreeg de prijs voor beste voetballer van het afgelopen seizoen maandag in Parijs uitgereikt.

Lev Jasjin, doelman van de toenmalige Sovjet-Unie, was in 1963 de enige keeper die de Gouden Bal tot nu toe won. Courtois kreeg maandag wel de prijs voor beste doelman van het seizoen, die is vernoemd naar Jasjin.