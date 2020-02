Probleem nekt Lewis Hamilton in Barcelona

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton viel donderdag al vroeg in de middag uit op het Circuit de Catalunya en kwam vervolgens niet meer in actie. Mercedes meldt dat de auto kampt met een oliedrukprobleem, waardoor de motor automatisch werd uitgeschakeld. Hamilton reed slechts veertien rondjes in de middagsessie van de voorlaatste testdag.

Het zijn niet de eerste motorproblemen voor Mercedes, dat de laatste zes jaar wereldkampioen werd. Het team moest vorige week al een motor wisselen nadat Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas uitviel. En klantenteam Williams is tijdens de tests al toe aan een derde krachtbron.