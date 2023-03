Fernando Alonso troeft Max Verstappen af tijdens tweede training

Een gegeven wat Verstappen en zijn team overigens ook telkens hebben benadrukt. Tijdens de tweede training klaagde de Limburger aan het begin van de sessie over een gebrek aan grip en een auto die veel meer heen en weer stuiterde dan nog geen week geleden tijdens de testdagen op hetzelfde circuit.

Enorme stap

Uiteindelijk reed hij op de zachtste band nog wel naar de tweede tijd, achter Fernando Alonso. De Spaanse routinier liet zien dat Aston Martin een enorme stap heeft gezet en noteerde een tijd van 1.30,907. Verstappen was ruim anderhalve tiende langzamer en op zijn beurt twee duizendsten sneller dan teamgenoot Sergio Pérez. Charles Leclerc (Ferrari) noteerde de vierde tijd. Mercedes kwam er met Lewis Hamilton (achtste) en George Russell (dertiende) weer niet aan te pas, al waren de verschillen over één ronde klein.

Bekijk ook: Max Verstappen derde in eerste vrije training van het seizoen

Verstappen was ook al niet tevreden na de eerste training, waarin hij achter Alonso en snelste man Pérez de derde tijd neerzette. Red Bull besloot daarop wat wijzigingen door te voeren en de RB19 weer af te stellen zoals het geval was tijdens de succesvol verlopen testdagen.

Indrukwekkend

De tweede training werd na zonsondergang afgewerkt, net als de kwalificatie en race van zaterdag en zondag (beiden 16.00 uur Nederlandse tijd). Zoals gewoonlijk werd het laatste deel van de sessie tijd vrijgemaakt voor de racesimulaties. Ook daarin was Alonso indrukwekkend snel. Hij reed tijdens die longruns lange tijd vlak achter Verstappen op de baan, die nog steeds niet helemaal tevreden was over zijn auto en in die racesimulaties een fractie langzamer was dan Alonso. De laatste ronden, toen Verstappen een stuk achter Alonso reed, was de Nederlander op iets oudere banden wél de snelste man op de baan.

„De longrun voelde inderdaad niet slecht aan. Ik was blij verrast met de snelheid die we hadden, nadat we nodige zaken hadden aangepast”, aldus Verstappen. „Ik moet nu weer zien in mijn ritme te komen. We hadden een moeilijke start van de dag. Tijdens de eerste training kon ik geen balans vinden. Best raar, want tijdens de testdagen hadden we daar geen last van. Aan het einde van de dag zagen we er beter uit. We zijn de goede richting ingeslagen. Aston Martin was snel, maar dat zag je al tijdens de tests.”

Bekijk ook: Mazepin hoopt op terugkeer in F1 na opheffen sanctie

Nyck de Vries (AlphaTauri) kwam niet verder dan de negentiende tijd en was een kleine tiende langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Tijdens de eerste sessie had De Vries de zestiende tijd genoteerd.

Bekijk hier de volledige kalender in de Formule 1