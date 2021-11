Vertraging voor Formule 1-teams; vracht laat op zich wachten

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Nog niet alle spullen van de raceteams zijn aangekomen op het circuit van Interlagos. Ⓒ HH/ANP

Verschillende Formule 1-teams wachten nog op hun vracht in Brazilië. Door vertraging in het luchtruim zullen veel spullen pas op donderdag arriveren in de paddock van São Paulo.