Memphis Depay schiet Oranje diep in blessuretijd langs Wales

Net als in Cardiff zat het venijn in de staart en incasseerde Oranje in de blessuretijd de gelijkmaker. Ditmaal vanaf de stafschopstip nadat de Roemeense arbiter Fesnic een ogenschijnlijk gewoon duel van Tyrell Malacia met een penalty had bestraft. Gareth Bale klaarde het klusje koel, maar net als in Wales liet Oranje een Houdini-act zien. Vanaf de aftrap werd het 3-2 door een goal van Memphis Depay.

Van Gaal had bij het maken van de opstelling vastgehouden aan de wisseldiensten, die hij deze interlandperiode heeft gehanteerd en dus verscheen in grote lijnen het team aan de aftrap, dat ook de uitwedstrijd tegen Wales had gespeeld.

Opvallende nieuwkomer

Er waren wel enkele wijzigingen ten opzichte van het duel in Cardiff. Jasper Cillessen, die afgelopen zaterdag tegen Polen had moeten passen, verdedigde ditmaal het doel, terwijl Bruno Martins Indi nu als de meest linker verdediger in het driemansblok speelde. Matthijs de Ligt, die de aanvoerdersband droeg, stond centraal in het verdedigingsblok, en op het middenveld was er een basisplek voor Frenkie de Jong. Dat de middenvelder van Barcelona als enige international in deze interlandperiode drie keer een basisplaats heeft gekregen, laat zien hoe onmisbaar hij in de ogen van Van Gaal is voor Oranje.

Bekijk ook: Herbeleef nieuwe ontsnapping Oranje tegen Wales

De opvallendste nieuwkomer bij Oranje was spits Vincent Janssen, die na bijna vijf jaar zijn rentree maakte in het Nederlands elftal. De spits, nadrukkelijk begeerd door Royal Antwerp FC, sloot na zijn bruiloft in de Verenigde Staten aan het begin van de week later aan en had indruk gemaakt op het trainingsveld.

Kappen en draaien

Janssen was tegen Wales niet erg gelukkig in de afwerking bij de paar kansjes die hij kreeg, maar bewees wel zijn waarde als aanspeelpunt. De spits liet zien dat hij vrijwel niet van de bal te krijgen is en had meestal ook een goede voortzetting. Naar een spits met dergelijke eigenschappen is Van Gaal op zoek voor zijn WK-selectie, had de bondscoach vooraf aangegeven.

De spits van het Mexicaanse Monterrey kreeg meteen ook een assist op zijn naam door de bal af te leggen op Noa Lang, die met een knappe individuele actie in de 17e minuut voor de 1-0 zorgde. Het kappen en draaien van de oud-Ajacied was de Welshe verdedigers te machtig. Het betekende de eerste goal in Oranje voor de speler van Club Brugge, die deze zomer de stap omhoog wil maken en wordt begeerd door onder andere AC Milan.

Noa Lang viert met Cody Gakpo de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Nadrukkelijk aanwezig

Even later stond het 2-0 na goed doorzetten van PSV’er Cody Gakpo, die de bal een beetje gelukkig via een Welshe verdediger terugkreeg, en vervolgens koel afrondde. De tweede Oranje-goal van de Eindhovenaar, die als nummer tien achter het spitsenduo Janssen-Lang nadrukkelijk aanwezig was.

De wedstrijd in De Kuip stond voor de spelers van de zogenaamde B-keuze, die ondanks de zege in Cardiff daar geen onvergetelijke indruk had achtergelaten, ook in het teken van zichzelf bewijzen met het oog op de WK-selectie.

Cody Gakpo is blij na zijn 2-0. Ⓒ ANP/HH

Niet de avond van Teze

Waar Gakpo, Lang en bijvoorbeeld ook Tyrell Malacia daar met verve in slaagden, daar was het opnieuw niet de avond van Jordan Teze. De PSV’er ging net na de 2-0 onnodig met de bal aan de wandel, werd door twee Welshmen van de bal gezet en leidde daarmee een snelle tegenaanval in, die door Brennan Johnson werd afgerond.

Teze heeft geen overtuigend visitekaartje af kunnen geven deze interlandperiode en lijkt geen goede zaken te hebben gedaan met het oog op de WK-selectie. Het was dan ook een teken aan de wand, dat Teze in de rust moest plaatsmaken voor Stefan de Vrij. En ook Hans Hateboer moest het veld ruimen. Voor hem kwam Denzel Dumfries in de ploeg. Met dit tweetal in de ploeg stond het verdedigend beter, al kwam Wales er via de razendsnelle Johnson nog wel af en toe gevaarlijk uit.

Van Gaal reageert

Los van de fout van Teze was het zorgwekkend dat Oranje tegen Wales voor de zesde wedstrijd op rij niet de nul heeft weten te houden. Wat dat betreft heeft het door Van Gaal geïntroduceerde 3-4-3 of 3-4-1-2 systeem (nog) niet voor meer defensieve zekerheid gezorgd, wat in het verleden altijd een belangrijke beweegreden was om over te stappen op een systeem met drie centrumverdedigers. Sinds de introductie van de nieuwe speelwijze heeft Oranje in zes interlands negen tegengoals geïncasseerd. In de WK-kwalificatie, toen het Nederlands elftal nog met het klassieke 4-3-3 systeem aantrad, was het aantal tegengoals in zeven interlands slechts vier.

Omdat het na 69 minuten nog altijd maar 2-1 stond, rook Wales zijn kans om net als in de vorige wedstrijd tegen de Belgen (1-1 door een late goal) een resultaat te pakken. Bondscoach Rob Page bracht zijn grote vedette Gareth Bale in, wat het Welshe team iets extra’s bracht. Van Gaal reageerde direct door Memphis Depay en Steven Bergwijn in te brengen voor Janssen en Lang.

Bizarre slotfase

De gasten kregen een grote kans op de gelijkmaker via Harry Wilson, terwijl aan de overkant Gakpo een schot gekraakt zag worden. Mede door de verse krachten voorin wist Oranje in de slotfase het initiatief weer te grijpen. Toch leek het nog mis te gaan door toedoen van arbiter Fesnic, maar dat was buiten de getergde Depay gerekend, die weer eens zijn grote waarde voor Oranje bewees. Memphis staat nu op 42 goals voor Oranje, net zoveel als Klaas-Jan Huntelaar.

Het Nederlands elftal gaat door de zege nog altijd aan de leiding in de groep met tien punten uit vier duels, België is door een 1-0 zege bij Polen tweede met zeven punten uit drie duels, terwijl Polen en Wales al op grote achterstand staan.

België wint bij Polen

België heeft de Nations League voorlopig afgesloten met een overwinning op Polen. In Warschau werd het 1-0 voor de formatie van de Spaanse bondscoach Roberto Martínez.

Na iets meer dan een kwartier kwam België op voorsprong. Michy Batshuayi scoorde, na voorbereidend werk van Youri Tielemans. België houdt in de stand nog wel een achterstand van 3 punten op het Nederlands elftal. Na de zomer gaat de Nations League weer verder.

Vergeleken met het vorige duel hadden de Belgen hun basisformatie op zeven plaatsen gewijzigd. Spits Romelu Lukaku van Chelsea miste wegens een blessure ook deze wedstrijd.

Oranje blijft uitstekend presteren in verouderde Kuip

Het Nederlands elftal blijft uitstekend presteren in De Kuip, het stadion dat volgens Louis van Gaal zo verouderd is dat het niet meer aan de eisen van zijn spelers en stafleden voldoet. Oranje versloeg dinsdag Wales (3-2) en bleef voor de dertigste keer op rij ongeslagen in Rotterdam.

De laatste nederlaag van Nederland in De Kuip dateert van 11 oktober 2000, toen Portugal met 2-0 te sterk was. Daarna volgde een serie van 24 overwinningen en zes gelijke spelen. Oranje speelde zaterdag gelijk tegen Polen (2-2) in Rotterdam. Daarvoor won het negentien keer op rij in de thuishaven van Feyenoord. De goede resultaten van Nederland in De Kuip zijn enigszins vertekend omdat de KNVB de afgelopen jaren de meeste duels met toplanden in de Johan Cruijff ArenA liet spelen.

Van Gaal uitte zaterdag na het gelijkspel tegen Polen felle kritiek op de faciliteiten in De Kuip. „Allemaal oude troep”, zei de bondscoach over de huidige staat van kleedkamers, toiletten en catacomben van het stadion. De bondscoach is wel erg te spreken over de grasmat in het stadion. „Hier ligt het beste veld van Nederland”, zei hij.