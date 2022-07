Van Gerwen knokt zich naar finale World Matchplay tegen Price

Price bereikte eerder zaterdag de finale door met 17-11 te winnen van Danny Noppert.

Peter Wright

Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay eerder wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016. Van den Bergh won het toernooi in 2020 en verloor vorig jaar de finale van Peter Wright. In deze editie klopte hij Wright, de regerend wereldkampioen, in de kwartfinale.

’Mighty Mike’ was eigenlijk het grootste deel van de partij in de achtervolging op Van den Bergh. De Belg kwam voor met 4-1 en later met 6-4 en 12-9. Steeds kwam Van Gerwen terug, ook tot 14-14. In de daaropvolgende leg miste Van den Bergh enkele kansen op de dubbel en sloeg de Nederlander toe en kwam voor het eerst voor. Hij won daarna de leg die hij zelf mocht beginnen en in de daaropvolgende leg besliste hij het met dubbel 10.

„Het was een zware wedstrijd voor mij. Ik liep de hele tijd achter de feiten aan”, zei Van Gerwen. „Ik wilde goed presteren, maar het lukte niet. Het meest belangrijke was dat ik kalm bleef. Ik was niet blij met mijn optreden, maar ik ben doorgegaan en blijven geloven in wat ik kan.”