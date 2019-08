Tadic geniet als zijn hart in zijn keel klopt

Tadic voelt zich heerlijk als hij zijn hart in zijn keel voelt kloppen, zo vertelde hij vlak na de return in de derde voorronde van de Champions League terwijl even verderop de gemoederen bij de teleurgestelde Grieken hoop opliepen. Spelers waren woest op de arbitrage, die in hun ogen de thuisploeg aan een zege had geholpen. Ze kregen gelijk van de meegereisde media.

Tadic moest vooral lachen om de woede bij de Grieken. „Ik mag die eerste strafschop niet missen, maar als er een videoscheidsrechter was geweest, had ik opnieuw mogen aanleggen. Die doelman verliet veel te snel de doellijn.”

"'Verantwoordelijkheid nemen'"

De Serviër twijfelde geen moment toen de scheidsrechter negen minuten na zijn gemiste strafschop opnieuw naar de stip wees. „Ik ben een van de oudere spelers en moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk is het dan even spannend. Maar risico’s horen bij het voetbal. Dat maakt het mooi en spannend. Ik stond ook onder druk toen ik in de slotfase bij een voorsprong van 2-1 opnieuw een strafschop mocht nemen. Maar toen dat goed afliep, was het wel zo goed als gedaan.”

„Het moet beter bij ons”, analyseerde Tadic, terwijl zijn trainer Erik ten Hag zich bij Griekse journalisten moest verantwoorden voor de Britse scheidsrechter Craig Pawson. „Als u tegen Real of Juventus speelt, krijgt u nooit drie strafschoppen” kreeg Ten Hag te horen. „Wij hebben vijftien discutabele beslissingen van de arbiter geteld.”

„Een overtreding binnen de zestien meter is een strafschop”, zei Tadic, die weinig woorden vuil wilde maken aan de rol van de arbiter. De Serviër vond ook zeker niet dat zijn ploeg was geholpen door de UEFA. „Wij moeten als halvefinalist voorronden spelen. Dat is pas een schande”, mopperde hij. „In de voorronden kan van alles gebeuren, kijk maar naar FC Porto dat nu uitgeschakeld wordt”, zei Tadic voordat hij hoorde dat APOEL Nicosia de laatste tegenstander wordt in de voorronden.

„Bij APOEL spelen drie Servische spelers die ik ken. Verder weet ik niet veel van die ploeg. Wij moeten vooral beter verdedigen als onze tegenstanders willen counteren. Dat moet nog beter. Maar dat komt goed. Ajax hoort ieder jaar in de Champions League. Wij gaan daar voor zorgen.”