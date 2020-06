Oranje-international Abdel-Aziz tekent bij topclub

Abdel-Aziz heeft getekend voor drie jaar bij Trentino, die hem aankondigt als de aanwinst van deze zomer. De 28-jarige Hagenaar was de afgelopen drie seizoenen de meest productieve speler in de Italiaanse SuperLega (1267 punten in 67 wedstrijden tussen 2017 en 2020).

„Nimir Abdel-Aziz is een spits van wereldklasse, een van die spelers die alleen al de ticketprijs waard is, omdat hij zo spectaculair is”, prees voorzitter Diego Mosna de Nederlander. „Ik ben blij en trots dat hij Trentino Volley heeft gekozen om zijn carrière voort te zetten.”