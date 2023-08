Remise in schaakrel: Magnus Carlsen en Hans Niemann beëindigen soap over valsspelen

„Sinds juni hebben beide partijen in goed vertrouwen onderhandeld om hun problemen op te lossen en de schaakwereld vooruit te laten gaan zonder verdere rechtszaken”, schreef Chess.com in een verklaring.

Carlsen, al jaren de beste schaker ter wereld, erkende dat er geen bewijs is dat Niemann heeft valsgespeeld. „Ik ben bereid om tegen Niemann te spelen op toekomstige evenementen, mochten we aan elkaar gekoppeld worden”, aldus de Noor. Ook Niemann legde de strijdbijl neer. „Ik kijk ernaar uit om tegen Magnus te strijden op het schaakbord in plaats van in de rechtszaal”, zei de Amerikaan.

Zendertjes

De ruzie tussen de 32-jarige Carlsen en de 12 jaar jongere Niemann ontstond vorig jaar, toen Carlsen beweerde dat Niemann had valsgespeeld tijdens een onderlinge partij. Het verhaal ging dat de Amerikaan mogelijk met zendertjes of via een hack inzicht had gekregen in de zetten die Carlsen zou maken. Chess.com bracht daarna na eigen onderzoek naar buiten dat Niemann in meer dan honderd onlinepartijen zou hebben valsgespeeld.

Niemann ontkende de aantijgingen, al gaf hij wel toe dat hij twee keer online vals had gespeeld, toen hij 12 en 16 jaar was. De Amerikaan klaagde later Carlsen, enkele andere schakers en Chess.com aan. Hij eiste 100 miljoen dollar omdat zijn reputatie „verwoest” zou zijn. Een federale rechter in de Amerikaanse staat Missouri wees de eis af eind juni af.