WK-drama dreunt na bij Fontijn

Tijdens haar vakantie in Vietnam heeft Nouchka Fontijn de knop proberen om te zetten. „Als je er diep over nadenkt, is het nog steeds een heel verdrietig verhaal."

ARNHEM - Van het tropische Vietnam naar het waterkoude Nederland. Het is even acclimatiseren voor Nouchka Fontijn. De 32-jarige boksster kwam donderdag terug van een bijzondere reis met haar moeder Martha, nadat ze vorige maand op bizarre wijze haar wereldtitel kwijtraakte. Zondag staat ze voor het eerst sinds dat debacle weer in de ring. Dit keer tijdens ’World Port Boxing’ in het uitverkochte stadion van voetbalclub Excelsior Rotterdam. „Elk uur van de dag denk ik nog wel even aan dat wereldtitelgevecht.”