Sport Kort: Lotte Kopecky wint slotrit en klassement in België

Kopecky wint slotetappe en klassement in België

16:50 uur Wielrenster Lotte Kopecky heeft in de Ronde van België de slotetappe gewonnen en eindigde daarmee meteen als eerste in het algemeen klassement. De Belgische verdrong de Nederlandse Lorena Wiebes, die een dag eerder de leiderstrui had veroverd.

In de etappe over iets meer dan 100 kilometer met start en finish in Geraardsbergen eindigde Yara Kastelijn als tweede, voor Ellen van Dijk.

Britt Eerland valt op EK uit met blessure

15:50 uur Tafeltennisster Britt Eerland heeft het Europees kampioenschap in Warschau verlaten. De Nederlandse is geblesseerd geraakt, zo meldt haar bond. In overleg met haar staf heeft de speelster besloten met het oog op de Olympische Spelen in Tokio geen risico te nemen.

Eerland won vrijdagochtend met haar partner Georgina Pota nog wel een partij in het dubbelspel. Naderhand bleek ze niet meer helemaal fit. „Het is een blessure die erger kan worden als je te lang doorspeelt”, zegt fysiotherapeut Stijn Haverkamp. „Het EK is een prachtig toernooi om jezelf te laten zien en Britt speelde goed. Maar de Olympische Spelen volgende maand zijn belangrijker, daar heeft ze ontzettend lang naar toegewerkt. Het is enorm balen, maar dit is de verstandigste beslissing. We nemen geen risico. Britt gaat zich nu richten op de voorbereiding op Tokio.”

Eerland speelde in Polen in het enkelspel één wedstrijd. Ze won in de eerste ronde van de Italiaanse tiener Jamila Laurenti.

Voetbalsters zakken naar vierde plaats op wereldranglijst

10.47 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben een plek moeten inleveren op de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zakte van drie naar vier op de mondiale ranking. Twee maanden geleden was de regerend kampioen van Europa juist gestegen naar de derde plaats, een evenaring van de hoogste positie ooit.

De voetbalsters verloren tijdens de laatste interlandperiode met 1-0 van Italië, maar versloegen Noorwegen daarna in Enschede wel met 7-0. Oranje werd weer gepasseerd door Frankrijk, dat een overwinning boekte op Duitsland en zo de derde plaats overnam. De Amerikaanse voetbalsters zijn al jaren de nummer 1, gevolgd door Duitsland.

De volgende wereldranglijst komt op 20 augustus uit, na de Olympische Spelen. Nederland doet voor het eerst mee aan het olympische voetbaltoernooi voor de vrouwen. De ploeg van Wiegman opent de Spelen op 21 juli tegen Zambia en speelt daarna in de poule tegen Brazilië en China.

De ’Leeuwinnen’ spelen voor vertrek naar Japan op 3 juli in Zwolle nog een oefeninterland tegen Zuid-Afrika. Drie dagen later vliegen ze richting het Aziatische land.

Uruguay en Paraguay naar kwartfinales Copa América

10.32 uur: De voetballers van Uruguay en Paraguay hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi om de Copa América. De Uruguayanen schakelden Bolivia in een onderling duel in Cuiabá uit (2-0). Het dominante Uruguay won dankzij een eigen doelpunt van Boliviaan Jairo Quinteros en een treffer van spits Edinson Cavani.

Paraguay was in Brasília dankzij een doelpunt van Braian Samudio en een benutte strafschop van Miguel Almirón te sterk voor de Chilenen (2-0).

Het was de voorlaatste speelronde in de groepsfase voor de landen in groep A. Eerder verzekerden Argentinië en Chili zich in deze poule al van een plek bij de laatste acht. Tijdens de laatste speelronde in de groepsfase van maandag kunnen de al geplaatste landen een nog gunstigere eindklassering bemachtigen.

Voor de Chilenen dreigt door de nederlaag tegen Paraguay een ontmoeting met titelverdediger en gastland Brazilië in de kwartfinales. De Brazilianen verzekerden zich in groep B eerder al van de eerste plek. Colombia is met 4 punten ook al zeker van een vervolg in het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Peru (4 punten), Ecuador en Venezuela (beide 2 punten) strijden in dezelfde poule zondag voor de laatste twee plekken bij de laatste acht.

Montreal eerste Canadese team in Stanley Cup in tien jaar

08.28 uur: Voor het eerst in tien jaar tijd staat er weer een Canadees team in de finale van de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL. Montreal Canadiens was donderdagavond Vegas Golden Knights met 3-2 de baas en won de best-of-sevenserie van de halve finale met 4-2.

Vancouver Canucks was in 2011 het laatste Canadese team dat de finale van de Stanley Cup haalde. Voor de Canadiens is het de eerste finaleplaats sinds 1993. Wie de tegenstander wordt, is nog niet bekend. Tampa Bay Lightning en New York Islanders maken vrijdag in duel zeven uit wie er vanaf maandag mag strijden om de beker.

Clippers verkleinen achterstand op Suns in plays-offs NBA

08.14 uur: De basketballers van LA Clippers hebben het derde duel in de plays-offs van de finale in de westelijke divisie van de NBA met duidelijke cijfers gewonnen van Phoenix Suns. In eigen huis was de ploeg de bezoekers met 106-92 de baas en verkleinde daarmee de achterstand in de best-of-sevenserie naar 1-2.

Paul George was met 27 punten de beste schutter van de Clippers, gevolgd door Reggie Jackson met 23 punten. Ivica Zubac had met 15 punten en 16 rebounds eveneens een belangrijk aandeel in de zege. Sterk verdedigend werk onder leiding van Patrick Beverly hield de Suns van scoren en bezorgde het team uit Los Angeles echter vooral de winst.

Zaterdag staan beide teams weer tegenover elkaar in het Staples Centre in Los Angeles.

Nederlandse honkballers verliezen ook van Dominicaanse Republiek

07.18 uur: Het Nederlandse honkbalteam heeft ook zijn tweede wedstrijd in het olympische kwalificatietoernooi verloren. In het Mexicaanse Pueblo was de Dominicaanse Republiek het koninkrijksteam net de baas: 3-4.

Eerder was Venezuela duidelijk een maat te groot. Woensdag wonnen de Zuid-Amerikanen met 9-3 van een slordig Oranje. De drie landen strijden om het laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. De Dominicaanse Republiek verzekerde zich met twee overwinningen meteen van een finaleplaats in het OKT.

Japan, Israël, Korea, Mexico en de Verenigde Staten hebben zich al geplaatst voor de Spelen.