Sport Kort: Nederlandse honkballers verliezen ook van Dominicaanse Republiek

Montreal eerste Canadese team in Stanley Cup in tien jaar

08.28 uur: Voor het eerst in tien jaar tijd staat er weer een Canadees team in de finale van de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL. Montreal Canadiens was donderdagavond Vegas Golden Knights met 3-2 de baas en won de best-of-sevenserie van de halve finale met 4-2.

Vancouver Canucks was in 2011 het laatste Canadese team dat de finale van de Stanley Cup haalde. Voor de Canadiens is het de eerste finaleplaats sinds 1993. Wie de tegenstander wordt, is nog niet bekend. Tampa Bay Lightning en New York Islanders maken vrijdag in duel zeven uit wie er vanaf maandag mag strijden om de beker.

Clippers verkleinen achterstand op Suns in plays-offs NBA

08.14 uur: De basketballers van LA Clippers hebben het derde duel in de plays-offs van de finale in de westelijke divisie van de NBA met duidelijke cijfers gewonnen van Phoenix Suns. In eigen huis was de ploeg de bezoekers met 106-92 de baas en verkleinde daarmee de achterstand in de best-of-sevenserie naar 1-2.

Paul George was met 27 punten de beste schutter van de Clippers, gevolgd door Reggie Jackson met 23 punten. Ivica Zubac had met 15 punten en 16 rebounds eveneens een belangrijk aandeel in de zege. Sterk verdedigend werk onder leiding van Patrick Beverly hield de Suns van scoren en bezorgde het team uit Los Angeles echter vooral de winst.

Zaterdag staan beide teams weer tegenover elkaar in het Staples Centre in Los Angeles.

Nederlandse honkballers verliezen ook van Dominicaanse Republiek

07.18 uur: Het Nederlandse honkbalteam heeft ook zijn tweede wedstrijd in het olympische kwalificatietoernooi verloren. In het Mexicaanse Pueblo was de Dominicaanse Republiek het koninkrijksteam net de baas: 3-4.

Eerder was Venezuela duidelijk een maat te groot. Woensdag wonnen de Zuid-Amerikanen met 9-3 van een slordig Oranje. De drie landen strijden om het laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. De Dominicaanse Republiek verzekerde zich met twee overwinningen meteen van een finaleplaats in het OKT.

Japan, Israël, Korea, Mexico en de Verenigde Staten hebben zich al geplaatst voor de Spelen.