Droomtransfer naar Frankrijk voor NEC-talent

De 19-jarige buitenspeler heeft zijn medische keuring met succes doorstaan en zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen bij AS Monaco.

De Nijmegenaren, die met een achtste plaats een teleurstellend seizoen beleefden in de Eerste Divisie, ontvangen een fikse transfersom van 2,5 miljoen euro en hebben in de deal eveneens een doorverkooppercentage bedongen.

Musaba doorliep de jeugdopleiding van NEC, waarna hij in 2014 overstapte naar de opleiding van Vitesse. Vier jaar later, in de zomer van 2018, keerde de aanvaller terug binnen de Nijmeegse gelederen. Musaba kwam tot 31 officiële wedstrijden voor NEC, waarin hij negen doelpunten produceerde en vijf assists leverde.