Schreuder: ’Ik zag Ihattaren als onze nieuwe Ziyech’

„We hebben er bij Ajax alles aan gedaan om hem te laten slagen, maar het lukte ook ons niet om bij hem de knop om te zetten. Mo kon zich niet volledig focussen op het voetbal en het leven als een prof. Hij kwam niet opdagen op trainingen en dan houdt het een keer op. Ik ben bij hem thuis geweest en toen dacht ik hem te hebben. Helaas liep het anders.”

Dood-zon-de vindt Schreuder, die baalt dat het project-Ihattaren is mislukt. „Daar ben ik best teleurgesteld over. Hopelijk valt het kwartje ooit eens, want hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Hij is gewoon een innemende jongen. Alleen is dat onvoldoende om te slagen in het topvoetbal.”

Lees zaterdag het volledige, exclusieve interview met Ajax-trainer Alfred Schreuder in de premium- en papieren editie van De Telegraaf/Telesport