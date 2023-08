Ajax en West Ham rond over Edson Alvarez

AMSTERDAM - Ajax en West Ham United hebben mondeling overeenstemming bereikt over de transfer van Edson Alvarez (25). De Premier League-club betaalt 34 miljoen pond, ongeveer 39,5 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de Mexicaan vanavond al naar Londen vliegt. De middenvelder heeft zelf een akkoord over een verbintenis tot de zomer van 2028.

Edson Alvarez Ⓒ ANP/HH