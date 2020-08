Live: Peloton bij elkaar ondanks veel valpartijen

Volg de eerste etappe in de Tour de France hier live via ons Scorebord.

Om 14.15 uur zaterdagmiddag is er afgeschoten voor de eerste rit over nagenoeg 156 vlakke kilometers begint en eindigt in de Zuid-Franse badplaats Nice. De verwachte aankomsttijd ligt rond 18.00 uur.

Columnist Michael Boogerd verwacht onmiddellijk vuurwerk zoals altijd in de eerste Tourrit. „Er zijn hier verschillende prijzen te pakken, onder andere de bergtrui. Dus er gaat zeker een groepje rijden met renners die het daar op gemunt hebben. En het zal eindigen in een massasprint, want naast de ritzege ligt natuurlijk de eerste gele trui klaar voor de winnaar. Sprintersploegen zullen daarom alles doen om in het slot de boel bij elkaar te houden.”

Als favorieten voor de ritzege en dus de eerste gele trui ziet Boogerd geen Nederlandse renners: „Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani, Sonny Colbrelli en ook Peter Sagan zullen om dat eerste geel strijden, al zie je ook nog weleens een verrassing. Kijk naar vorig jaar, toen Mike Teunissen na een val van Dylan Groenewegen iedereen verraste.”

Deze zeven Nederlandse wielrenners die meedoen aan deze van de Tour is overigens het laagste aantal sinds 2007, toen er eveneens zeven Nederlandse coureurs in Londen aan de start stonden. Vorig jaar waren het er nog elf.

Voor Jumbo-Visma, dat de geblesseerde Steven Kruijswijk mist, komen Tom Dumoulin en Robert Gesink vanaf zaterdag in actie. De Nederlandse renners die verder in Nice aan de start staan, zijn Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Dylan van Baarle (Ineos), Wout Poels (Bahrain-McLaren), Cees Bol en Joris Nieuwenhuis (beiden Sunweb).

