Uitslagen eerste etappe Tour de France

De Nederlander Cees Bol begint met de witte trui om zijn schouders. Bol begon de Ronde van Frankrijk zondag met een knappe derde plek.

Om 14.15 uur zaterdagmiddag is er afgeschoten voor de eerste rit over nagenoeg 156 vlakke kilometers begint en eindigt in de Zuid-Franse badplaats Nice. De verwachte aankomsttijd ligt rond 18.00 uur.

