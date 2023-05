Ook Feyenoord en PSV hebben jongste Van Bommel op de korrel

Eerder werd al duidelijk dat meer dan de helft van de Eredivisie-clubs de 18-jarige speler op de korrel heeft en onder meer AZ, Vitesse, FC Twente en FC Utrecht hebben aangeklopt. Feyenoord en PSV hebben zich daar inmiddels bijgevoegd.

Daarnaast neemt ook de interesse uit het buitenland toe en hebben clubs uit de Italiaanse Serie A, Spaanse La Liga en de subtop van de Duitse Bundesliga zich gemeld. Van Bommel speelde dit seizoen tot dusver 30 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en scoorde daarin veertien keer. Vrijdag was hij ook trefzeker in het met 2-1 verloren duel bij De Graafschap. Met het oog op zijn ontwikkeling lijkt hij een stap naar de Eredivisie de voorkeur te geven boven een buitenlands avontuur.

De jongste zoon van Antwerp-coach Mark van Bommel en kleinzoon van Bert van Marwijk heeft geen contract bij MVV, maar het ligt in de lijn der verwachting dat hij snel een verbintenis tekent waarin een transferclausule wordt opgenomen, waardoor de club nog een vergoeding kan opstrijken.

Ruben van Bommel maakte in 2020 de overstap naar MVV, daarvoor was hij zeven seizoenen actief in de opleiding van PSV.

