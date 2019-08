Mooie affiches voor Feyenoord

De ploeg van trainer Jaap Stam bereikte de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi ten koste van Hapoel Beer Sheva, een ronde eerder werd Dinamo Tblisi verslagen.

Feyenoord werd ingedeeld in pot drie en het lot koppelde de Rotterdammers aan de volgende tegenstanders: FC Porto (nummer twee Portugal), Young Boys (kampioen Zwitserland) en Rangers (tweede Schotland).

Bekijk ook: AZ treft United in Europa League

De laatste keer dat Feyenoord meedeed aan een Europees eindtoernooi was in het seizoen 2017/2018. De Rotterdammers kwalificeerden zich als kampioen van de Eredivisie voor de groepsfase van de Champions League. In een poule met Manchester City, Shakhtar Donetsk en Napoli eindigde Feyenoord als vierde.