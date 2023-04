Gini Wijnaldum toont zijn klasse bij AS Roma

Wijnaldum kopte in de 57e minuut van dichtbij, via de grond, raak na een indraaiende voorzet van de Serviër Nemanja Matic. Het was voor de Rotterdammer zijn tweede doelpunt van het seizoen. Drie weken geleden was hij ook trefzeker in de met 4-3 verloren thuiswedstrijd tegen Sassuolo. Wijnaldum maakte bijna twee maanden geleden zijn rentree na een scheenbeenblessure, die hem maanden langs de kant hield. Hij speelde tegen Sampdoria pas zijn achtste wedstrijd van het seizoen, waarvan zijn vijfde als basisspeler.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De 32-jarige Wijnaldum werd door bondscoach Ronald Koeman weer bij Oranje gehaald. Hij had eind maart, tijdens de afgelopen interlandperiode, zowel tegen Frankrijk als tegen Gibraltar een basisplaats.

Kort voordat Wijnaldum tot scoren was gekomen, moest Sampdoria met tien man verder na de tweede gele kaart voor de Colombiaan Jeison Murillo. Aan de zijde van Sampdoria viel Sam Lammers halverwege de tweede helft in.

AS Roma kwam op gelijke hoogte met nummer 3 Internazionale, dat zich zaterdag op eigen veld liet verrassen door Fiorentina (0-1). Beide clubs hebben 50 punten. AC Milan, dat later op de avond koploper Napoli treft, heeft er 2 minder.