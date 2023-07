Trainer Red Bull Salzburg dag voor seizoensstart ontslagen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Trainer moet weg bij Red Bull Salzburg om vertrekwens naar Saoedi-Arabië

15.17 uur: Red Bull Salzburg heeft hoofdtrainer Matthias Jaissle een dag voor de start van het nieuwe seizoen ontslagen. De Duitse coach had de leiding van de landskampioen donderdag verteld dat hij graag naar Al Ahli uit Saoedi-Arabië wil vertrekken.

Jaissle loodste Salzburg sinds 2021 naar twee landstitels. „Maar als je vlak voor het nieuwe seizoen met een andere club bezig bent, dan kan je maar beter meteen bij ons vertrekken”, zei manager Stephan Reiter van de topclub uit Oostenrijk.

Red Bull Salzburg staat zaterdag tijdens de eerste competitiewedstrijd onder leiding van assistent-trainers Florens Koch en Alexander Hauser.

Rus naar finale in Hamburg

14.10 uur: Arantxa Rus staat in de finale van het toernooi van Hamburg. Ze was in de halve eindstrijd ook te sterk voor Daria Saville uit Australië: 2-6 6-3 6-1.

De 32-jarige Rus is bezig met een opmars en staat op de 60e positie op de wereldranglijst, haar hoogste klassering ooit. Ze won deze zomer al drie toernooien en is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen wel de Australian Open en moest in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon uitkomen.

Saville is de nummer 147 van de wereldranglijst. Ze tenniste tot 2021 onder haar meisjesnaam Gavrilova. De Australische, geboren in Rusland, was zes jaar geleden even de nummer 20 van de wereld. Rus had het eigenlijk alleen in de eerste set lastig met haar. Door de zege nestelt de beste tennisster van Nederland zich volgende week in de top 50 van de nieuwe wereldranglijst.

Rus stuit in de finale op de winnares van de ander halve finale tussen de Duitse Noma Noha Akugue en Diana Sjnaider uit Rusland.