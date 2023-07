Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Union begint competitie met zege op Anderlecht

22.49 uur: Union heeft de eerste competitiewedstrijd van het voetbalseizoen in België gewonnen. De club deed dat door op eigen veld te winnen van Anderlecht, 2-0.

Na een half uur kwam Union op voorsprong door een doelpunt van de Duitser Dennis Eckert Ayensa. Doelman Anthony Moris stond met een lange uittrap aan de basis van de treffer, Loic Lapoussin verlengde de bal en kreeg zodoende de assist op zijn naam.

De beslissing viel in de achtste minuut van de blessuretijd. De Spanjaard Cameron Puertas benutte een strafschop voor de thuisclub, 2-0. Bart Nieuwkoop, voormalig verdediger van onder meer Feyenoord, speelde de hele wedstrijd mee met Union.

Titelverdediger Antwerp, met trainer Mark van Bommel, speelt zondag tegen Cercle Brugge.

Vroege exit Casper Ruud in Hamburg

22.08 uur: Casper Ruud is in de kwartfinales van het toernooi van Hamburg uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Noor ging in twee sets onderuit tegen de Fransman Arthur Fils: 6-0 6-4.

De 24-jarige Ruud is de nummer 4 van de wereldranglijst. De vijf jaar jongere Fransman staat op de 71e plaats. Fils won zeven games op rij en pakte de eerste set. Pas bij 1-0 in de tweede set kwam Ruud op het scorebord. Het ging daarna lang gelijk op, maar bij 5-4 voor Fils, kreeg de Fransman drie breakpoints. Hij benutte meteen de eerste.

Fils neemt het in de halve finale in Hamburg op tegen de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev. De andere halve finale gaat tussen de Serviër Laslo Djere en Zhizhen Zhang uit China.

Salzburg ontslaat trainer een dag voor eerste competitieduel; duikt op in Saoedi-Arabië

21.14 uur: De Oostenrijkse voetbalclub Red Bull Salzburg heeft hoofdtrainer Matthias Jaissle een dag voor de start van het nieuwe seizoen ontslagen. De Duitse coach had de leiding van de landskampioen donderdag verteld dat hij graag naar Al Ahli uit Saudi-Arabië wil vertrekken.

Jaissle loodste Salzburg sinds 2021 naar twee landstitels. "Maar als je vlak voor het nieuwe seizoen met een andere club bezig bent, dan kan je maar beter meteen bij ons vertrekken", zei manager Stephan Reiter van de topclub uit Oostenrijk. Red Bull Salzburg staat zaterdag tijdens de eerste competitiewedstrijd onder leiding van assistent-trainers Florens Koch en Alexander Hauser.

Al-Ahli maakte later vrijdag bekend dat het Jaissle heeft vastgelegd voor drie seizoenen. De club die vorig seizoen kampioen werd op het tweede niveau in Saudi-Arabië en promoveerde, trok voor het komende seizoen al meerdere topspelers aan.Aanvaller Riyad Mahrez verruilde Manchester City voor de club. Ook doelman Edouard Mendy (Chelsea) en Roberto Firmino (Liverpool) tekenden bij de club uit Djedda.

Polsstokhoogspringer Braz voorlopig geschorst om doping

18.52 uur: Thiago Braz is voorlopig geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. Dat heeft de dopingautoriteit Athletics Integrity Unit gemeld over de Braziliaan. Hij testte positief op het verboden middel ostarine en is daarvan inmiddels op de hoogste gesteld. Verdere details werden vooralsnog niet gegeven. Braz riskeert een schorsing van vier jaar.

Braz is de olympische kampioen van Rio de Janeiro in 2016. In 2021 werd hij in Tokio derde.

Rus naar finale in Hamburg

14.10 uur: Arantxa Rus staat in de finale van het toernooi van Hamburg. Ze was in de halve eindstrijd ook te sterk voor Daria Saville uit Australië: 2-6 6-3 6-1.

De 32-jarige Rus is bezig met een opmars en staat op de 60e positie op de wereldranglijst, haar hoogste klassering ooit. Ze won deze zomer al drie toernooien en is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen wel de Australian Open en moest in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon uitkomen.

Saville is de nummer 147 van de wereldranglijst. Ze tenniste tot 2021 onder haar meisjesnaam Gavrilova. De Australische, geboren in Rusland, was zes jaar geleden even de nummer 20 van de wereld. Rus had het eigenlijk alleen in de eerste set lastig met haar. Door de zege nestelt de beste tennisster van Nederland zich volgende week in de top 50 van de nieuwe wereldranglijst.

Rus stuit in de finale op de winnares van de ander halve finale tussen de Duitse Noma Noha Akugue en Diana Sjnaider uit Rusland.