Daverende stunt Botic van de Zandschulp op US Open met plek in kwartfinale

Van de Zandschulp treft in de kwartfinale Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, die te sterk bleek voor Dan Evans.

In 2004 haalde een Nederlandse man voor het laatst de kwartfinales op een grand slam in het enkelspel: Sjeng Schalken deed dat toen op Wimbledon. De Limburger ging toen in die fase van het toernooi onderuit tegen Andy Roddick.

In tegenstelling tot zijn eerste zes wedstrijden (drie in de kwalificatie en drie in het hoofdtoernooi) trok Van de Zandschulp deze keer wel de eerste set met 6-3 naar zich toe. Met intelligent tennis brak hij zijn tegenstander twee keer. De geboren Veenendaler was handiger aan het net en beter vanuit het achterveld.

Bekijk ook: Botic van de Zandschulp onderdeel van uniek trio in New York

In de tweede set hield de Nederlander het betere van het spel. Hij kreeg de breekpunten en sloeg op precies het goede moment toe. Met een schitterende forehandpassing greep hij de 2e set (6-4) en balde de vuist. In de derde set verspeelde Van de Zandschulp een 4-2 voorsprong en moest hij toestaan dat Schwartzman er met de setwinst vandoor ging: 7-5. Ook de vierde set werd een prooi voor de Argentijn. Nadat Van de Zandschulp bij de stand 5-4 twee matchpoints had gemist ging hij opnieuw met 7-5 onderuit zodat een vijfde set de beslissing moest brengen. Daarin wist de Nederlander de partij alsnog op superieure wijze naar zich toe te trekken: 6-1.

Diego Schwartzman Ⓒ EPA

Van de Zandschulp (25) maakt zijn debuut op de US Open en heeft nu dus al zeven partijen op rij gewonnen. In de openingsronde kwam hij tegen de Spanjaard Carlos Taberner terug na een 2-0-achterstand in sets. In de tweede ronde verraste Van de Zandschulp met een zege op de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud om vervolgens in de derde ronde de Argentijn Facundo Bagnis te verslaan.

Door zijn goede resultaten in New York heeft Van de Zandschulp verzekerd van een plek in de mondiale top 100.