Williams-bolide vat vlam: explosie bezorgt marshall schrik van zijn leven

Terwijl een toegesnelde marshall de vlammenzee probeerde te blussen, vond een kleine explosie plaats. Later bleek het een ploffende band te betreffen.

Door het vuur is de Williams-bolide van Latifi flink beschadigd. Het is onduidelijk of de auto vrijdag nog kan worden gerepareerd.

Latifi had op het moment van ongeluk, toen er nog ruim twee uur te rijden waren in de ochtendsessie, twaalf ronden gereden. Met zijn tijd van 1.39.845 was hij op dat moment de langzaamste man op de baan.

Alpine-rijder Esteban Ocon stond dankzij een ronde van 1.34,276 bovenaan de tijdlijst. Wereldkampioen Max Verstappen kwam in 26 ronden tot een tijd van 1.35,874 en bezette daarmee de derde plaats.