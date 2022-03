Louis van Gaal: ’Ze luisteren niet naar mij, dat zou wel moeten vind ik’

Van Gaal vervolgt op de persconferentie van Oranje: ,,Ik ben Louis van Gaal, een klein mannetje dat zijn mening geeft. Maar ze luisteren niet naar mij. Met mijn curriculum zou dat wel moeten vind ik.”

Wat is de oplossing? ,,Minder wedstrijden spelen. Zo simpel is het. Kleinere competities. Spelers staan nu op de laagste plaats. Da tzou de bovenste plaats moeten zijn. De UEFA gooit er nog een derde competitie in. Een Jut en Jul-competitie. In de eerste fase is dit Jut en Jul, pas in de eindfase is dat het niet. Maar ja, het kost allemaal geld he.”

De vraag is dan ook of Oranje 90 minuten lang hoog druk kan zetten met het huidige systeem. ,,Spelers spelen zoveel door het schema en ook door de coronacrisis, dat ze oververmoeid raken. Je moet dus zodanig trainen dat je het 90 minuten kan volhouden. Maar ik begrijp dat dat moeilijk is. We kunnen echter ook doseren daarin.”

Bondscoach Louis van Gaal met assistant trainer Henk Fraser afgelopen zondag tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal. Ⓒ ANP

Sneeuw voor de zon

Dat Virgil van Dijk eerder in de week aangaf dat hij een 4-3-3-systeem ook fijn vindt, is voor de bondscoach alleen maar fijn, zo zegt hij. ,,Ik wil niets liever dan dat ze hun mening geven en iets toevoegen. Coaching in het veld is dat bijvoorbeeld ook. Dat is ook een van mijn opmerkingen, ik vind dat we meer druk op de bal moeten geven door middel van coaching.”

Over de ochtendtraining was hij wel tevreden: ,,Als sneeuw voor de zon, alles ging fantastisch.” Over opstellingen en systemen wil hij niet te veel kwijt. ,,Dat wil ik niet prijsgeven. We willen het die Duitsers zo moeilijk mogelijk maken. Maar iedereen kan spelen, maar niet iedereen twee keer 90 minuten. Ik wil spelers zien in bepaalde spelers. Andere spelers.”