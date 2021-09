Echtgenote Corinna vertelt over leven na ski-ongeluk: ’Iedereen mist Michael Schumacher’

„Het is heel logisch dat ik Michael iedere dag mis en niet alleen ik, maar de kinderen, de familie, zijn vader, iedereen om ons heen. Iedereen mist Michael”, zegt ze in de documentaire over de voormalig Formule 1-coureur die vanaf 15 september te zien is op de streamingdienst.

Over de precieze gezondheidssituatie van Schumacher is niets bekend. „We wonen samen thuis, we revalideren en doen alles zodat het Michael goed gaat en zodat hij de aanwezigheid van onze familie voelt”, vertelt Corinna in de documentaire.

Echt gewoon pech

Schumacher liep bij een val tijdens het skiën in december 2013 hersenletsel op en was in levensgevaar. „Ik heb God nooit verweten dat dat is gebeurd. Het was gewoon echt pech. Meer pech kun je in het leven niet hebben”, zegt de vrouw van de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. „De sneeuw is niet goed, we kunnen ook naar Dubai vliegen”, had haar echtgenoot kort voor het ongeluk in de Franse Alpen nog tegen haar gezegd.

Verder wil de familie de privacy van Schumacher zo veel mogelijk bewaken. „Het is belangrijk dat hij kan genieten van zijn privéleven, zo goed als dat gaat. Michael heeft ons altijd beschermd, nu beschermen we hem.”