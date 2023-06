Inter-coach Inzaghi: angst voor moordenaars, niet voor voetballers

"We hebben veel respect voor Manchester City, maar er is geen angst. We hebben het over een voetbalwedstrijd. Angst moet je hebben voor moordenaars, niet voor voetballers", aldus Inzaghi, die met Inter als derde eindigde in de Italiaanse competitie.

De coach zei verder verder dat Manchester City meer is dan topspits Erling Haaland, die in Istanbul waarschijnlijk te maken krijgt met drie centrale verdedigers, waarvan Alessandro Bastoni zijn bewaker wordt. "Het is niet Haaland tegen Inter, het is Manchester City tegen Inter", aldus Inzaghi. "We zijn trots om deze finale te spelen. Er is sprake van gezonde spanning, ik kan niet wachten om met mijn jongens het veld op te gaan."

Inter won de Champions League in 2010, met Wesley Sneijder als bepalende speler, voor het laatst.