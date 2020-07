Formule 1 in Oostenrijk vrij van corona

Autosportfederatie FIA en de organisatie achter de Formule 1 melden dat zaterdag. Rijders, teamleden en ander personeel werden getest op het virus dat ook de start van het seizoen met maanden heeft uitgesteld.

In totaal werden in een week ruim 4000 tests uitgevoerd. Iedereen die toegang wil tot de paddock op de Red Bull Ring moet kunnen aantonen negatief getest te zijn. Het is een van de onderdelen van een strikt protocol dat nodig was om toestemming te krijgen voor de races.

De FIA en de Formule 1 zeggen, nu het seizoen op het punt van beginnen staat, elke week de resultaten van de tests bekend te maken. De Grand Prix van Oostenrijk is de eerste wedstrijd van het seizoen. Publiek is niet welkom.

Bekijk ook: Max Verstappen dé uitdager van Lewis Hamilton

Zaterdagmiddag is de kwalificatie en dan hoopt Max Verstappen een goede tijd neer te zetten. De afgelopen twee seizoenen wist de Nederlander in zijn Red Bull-bolide de overwinning te pakken. De derde vrije training is om 12.00 uur begonnen, en de race gaat zondag om 15.10 uur van start.

In de eerste Formule 1-podcast van De Telegraaf blikte onze verslaggever Erik van Haren met voormalig F1-coureur Christijan Albers al vooruit op het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport. ’Laten topteams zich weer piepelen door Red Bull en Max Verstappen?’ Luister ’m hier.