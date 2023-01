Australian Open verbant fans bij respectloos gedrag naar Djokovic

„Als ze het plezier van anderen verstoren, dan sturen we ze weg”, verklaarde Tiley over misdragende fans tegenover de krant Herald Sun. „We willen ze hier niet, ze kunnen wegblijven of we gooien ze eruit. In Melbourne is altijd grote waardering voor fraaie prestaties en sport, misschien wel meer dan elders in Australië. Ik heb de verwachting dat mensen dat zullen waarderen.”

Djokovic maakte afgelopen week al zijn opwachting in het Australische Adelaide, waar hij een warm welkom kreeg van de fans. De 21-voudig grandslamkampioen boekte in Adelaide zijn 92e toernooizege na een gewonnen finale tegen de Amerikaan Sebastian Korda.

Djokovic, die vrijdag ook nog een exhibitiewedstrijd speelt tegen de Australiër Nick Kyrgios, kreeg ook steun van de Brit Andy Murray. „Ik zie niet graag dat spelers worden uitgejouwd, dat geeft je geen goed gevoel. Novak kreeg veel support in Adelaide, ik weet zeker dat dit hetzelfde zal zijn in Melbourne”, zei Murray.

De Australian Open begint maandag.