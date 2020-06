Joshua Zirkzee op de bank bij kampioensduel Bayern München

De 19-jarige spits uit Schiedam kwam zaterdag niet helemaal ongeschonden uit de gewonnen thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (2-1). Zirkzee, die een kwartier voor tijd werd gewisseld, heeft volgens trainer Hansi Flick spierproblemen en is niet 100 procent fit.

Zirkzee mag in Bremen niettemin op de bank plaatsnemen. De oud-jeugdspeler van Feyenoord had tegen Gladbach een basisplaats omdat Robert Lewandowski en Thomas Müller geschorst waren. Het toonaangevende duo is teruggekeerd in de ploeg. Bij degradatiekandidaat Werder Bremen heeft Davy Klaassen een basisplaats.

Bayern kan de achtste landstitel op rij veiligstellen. Bij winst in Bremen mag de ’Rekordmeister’ zich voor de dertigste keer kampioen van Duitsland noemen.

Bayern München heeft volgens Flick nog geen festiviteiten gepland als zijn ploeg zich in Bremen verzekert van titelprolongatie. „Eerst maar eens winnen en dan horen we daarna wel wat we gaan doen”, liet hij in zijn voorbeschouwing weten.