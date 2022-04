Fraser neemt met pijn in het hart afstand van dubbelfunctie

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Ik ben hier vorig jaar aan begonnen. Louis van Gaal had toen natuurlijk keuze genoeg. Als dan de keuze op jou valt en je gaat halverwege weg, dan is dat niet leuk. Niet leuk voor mezelf, maar ik vind het vooral voor hem supervervelend”, aldus Fraser maandag in Amsterdam, waar hij de première van de film van Louis van Gaal bijwoonde. „Ik zag er tegenop daar met Van Gaal over te praten. Ik heb zijn goedkeuring gehad, dat maakt het een stuk makkelijker.”

Fraser is nu nog trainer van Sparta. De Rotterdammers gaven hem wel toestemming voor het interim assistent-bondscoachschap. Toen FC Utrecht hem de dubbelfunctie weigerde, moest Fraser wel even nadenken. „Wie wil er niet naar het WK? Dit is iets wat heel pijnlijk en heel jammer is. Maar ik wilde ook heel graag naar FC Utrecht. Ik moet kijken naar mijn belang. Ik moet ook respecteren dat het belang van een club anders is.”

