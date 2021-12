Spanje lacht om grap over FC Barcelona-transfer Cristiano Ronaldo: ’Lionel Messi wil oude woning wel verhuren’

„Ronaldo biedt zichzelf aan bij Barça!”, kopt het dagblad op de website. „De Portugees zou zich niet op zijn gemak voelen in Manchester en heeft via zijn oude teamgenoot Gerard Piqué contact opgenomen met Xavi. Terwijl zaakwaarnemer Jorge Mendes al in onderhandeling is met voorzitter Joan Laporta.”

Hoewel Ronaldo met Manchester United niet bepaald top presteert en met de club slechts de zevende plaats bezet in de Premier League, wordt al snel (over)duidelijk dat het een grap betreft.

„Hoewel het misschien gek klinkt, is het spelen in de Europa League een extra motivatie voor Ronaldo. Aan de ene kant vermijdt hij het risico om vergeleken te worden met Lionel Messi, die met Paris Saint-Germain uitkomt in de Champions League. Terwijl hij aan de andere kant een prijs kan winnen die hij nog niet op zijn palmares heeft bijgeschreven. Bovendien heeft Ronaldo al aan intimi laten weten dat hij Messi graag wil overtreffen met het winnen van de Europa League, aangezien de Argentijn die trofee nog niet heeft gewonnen.”

De echte dijenkletser bewaart Mundo Deportivo voor het laatst, wanneer wordt geschreven dat Ronaldo mogelijk in de Spaanse woning van Messi gaat wonen. „Piqué heeft al contact opgenomen met Messi om te vragen of de Argentijn zijn huis zou willen verhuren. De Portugees kijkt er al naar uit om zich te laten omringen door de zeven Ballon d’Ors van de Argentijn, ook al zijn ze niet van hem. „Als hij goed voor die Gouden Ballen zorgt en er niet stiekem eentje meeneemt, is het wat mij betreft geen probleem”, zou Messi hebben gezegd.’