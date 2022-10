Napoli bezorgt Ajax historische thuisnederlaag in Champions League

Ajax-Napoli was ook de wedstrijd tussen de clubs van Johan Cruijff en Diego Armando Maradona. Om dat te onderstrepen, plaatste de Amsterdamse club in de ochtenduren op zijn social-mediakanalen een prachtige afbeelding van de voetballegendes die – zittend op een bank en in de shirts van Ajax en Napoli gestoken – in de hemel klaar zaten voor de Champions League-kraker in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week wacht de return in Stadio Diego Armando Maradona.

Maradona

Het flitsende spel van Napoli in Amsterdam had Maradona zeker kunnen bekoren, terwijl Cruijff zich ongetwijfeld mateloos zou hebben gestoord aan het optreden van Ajax dat het lachertje van Europa was. De spelers die Schreuder het veld instuurde, toonden geen moment de bravoure die in het DNA van de Amsterdamse club zit. En juist ’zelf durven voetballen’ was de sleutel tot succes, want Schreuders collega Luciano Spalletti heeft weliswaar een selectie om je vingers bij af te likken. Maar verdedigend en opbouwend is Napoli zeer pover.

De avond begon nog rooskleurig, met een vroege goal van Kudus. Ⓒ Pro Shots

Dat zag Ruud Krol ook. De ex-Ajacied speelde voor Napoli, was op uitnodiging van Ajax in de Johan Cruijff ArenA aanwezig en stak zijn hoofd om de hoek van de perskamer om het Nederlandse en Italiaanse journaille te begroeten. Krol was – als assistent van Ronald Koeman – in 2002 ook getuige van de laatste Ajax-thuisoverwinning op een Italiaanse tegenstander in een Europees toernooi. Na de zege op AS Roma (2-1) door doelpunten van Zlatan Ibrahimoviv en Jari Litmanen verloor Ajax tot Napoli-thuis vijf keer en werd zes keer gelijkgespeeld.

Heel even mochten de Ajax-fans, die aanvankelijk voor een geweldige cupsfeer zorgden, maar steeds stiller werden, hopen op een Amsterdamse zege. Steven Bergwijn bezorgde de bal bij Kenneth Taylor, die zijn schot via Mohammed Kudus in het Napoli-doel zag verdwijnen en dus een assist in plaats van een treffer achter zijn naam kreeg (1-0).

Ajax-onwaardig

In plaats van dat de openingstreffer Ajax vertrouwen gaf, zakte het spelpeil naar een Ajax-onwaardig niveau. De Italianen waren veel feller, wonnen elke tweede bal en de Amsterdamse restverdediging werd verwaarloosd. Een rits overtredingen van Edson Alvarez, Blind, Steven Berghuis en Taylor onderstreepte dat de thuisploeg alleen maar achter de feiten aanliep.

Timber verbergt zijn gezicht in zijn shirt. Ⓒ Pro Shots

De 1-1 was in de zestiende minuut al bijna een feit. Remko Pasveer zadelde Jurriën Timber met een onmogelijke bal op, maar had geluk dat het Georgische wonderkind Khvicha Kvaratskhelia de bal na een slimme aanname centimeters langs de paal krulde. Twee minuten later was het verdiend alsnog bingo voor de gasten, die Giacomo Raspadori tegendraads zagen inkoppen (1-1).

Met een bekeken schot met rechts was Taylor dicht bij de 2-1, maar daarna was het alleen nog maar Napoli wat de klok sloeg. Met de 1-2, uit een corner waarbij Dusan Tadic niet stond op te letten, als logisch gevolg. Giovanni Di Lorenzo troefde Timber af en kopte raak. En nog was de gifbeker voor rust niet leeg voor Schreuder. Alvarez liet zich in de luren leggen, Timber was in geen velden of wegen te bekennen en Piotr Zielinski passeerde Pasveer eenvoudig (1-3).

Striemend fluitconcert

Dat Schreuder aan het begin van de tweede helft geen enkele wijziging doorvoerde, terwijl er acht of negen spelers rijp waren voor een wissel, kwam de coach op een striemend fluitconcert van de fans te staan. Pasveer leidde knullig de 1-4 van Raspadori in. Het was een uiterst pijnlijke tegentreffer, want de laatste club die in Champions League-verband vier keer scoorde in de Johan Cruijff ArenA was Borussia Dortmund in 2012.

Ook Steven Berghuis weet het niet meer. Ⓒ Pro Shots

Maar Napoli, ongetwijfeld verbaasd door het gebrek aan tegenstand, was niet van plan het rempedaal in te trappen. Kvaratskhelia tekende in de 63e minuut de 1-5 aan. Davy Klaassen en Brian Brobbey vervingen Taylor en Berghuis, waarna kortstondig het ’Schreuder rot op’ door de ArenA schalde. De fans toonden daarmee hun boosheid over het laten staan van Tadic, die inderdaad weinig tot niks goeds deed. Even later kon Tadic alsnog naar de catacomben. Niet vanwege een wissel, maar omdat hij zijn tweede gele kaart kreeg. Giovanni Simeone strooide extra zout in de Ajax-wond (1-6).

Crisis

Na het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles werd de stormbal al gehesen, maar na de beschamende vertoning tegen Napoli is het echt crisis in Amsterdam. Ajax won voor het eerst sinds 2017 vier wedstrijden op rij niet. En het armetierige spel biedt geen enkel aanknopingspunt naar betere tijden. De pijlen van de fans richtten zich logischerwijs op Schreuder als hoofdverantwoordelijke. Intern zullen de commissarissen ook de afgelopen transferperiode en daarmee het functioneren van algemeen directeur Edwin van der Sar, technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar ongetwijfeld onder de loep nemen. Het elftal dat door Napoli tureluurs werd gespeeld, lijkt in niets meer op de succesformatie van Erik ten Hag, die vorig seizoen de volle buit pakte in de groepsfase.