Joël Drommel aan kant geschoven bij PSV

Drommel speelde zaterdag in de Eredivisie een ongelukkige wedstrijd tegen FC Twente (3-3). De keeper ging bij twee doelpunten niet vrijuit. Ook liet hij in de beginfase de bal los bij een vrije trap waaruit Joshua Brenet scoorde. Die treffer werd afgekeurd wegens hands.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Drommel zijn basisplaats kwijt is. Begin februari passeerde Schmidt de oud-doelman van FC Twente tegen AZ ook al. PSV verloor dat duel (1-2) door een fout van Mvogo. Drommel keerde daarop terug onder de lat.

Jordan Teze is ook uit het basiselftal verdwenen. André Ramalho, net teruggekeerd na een lange periode van blessureleed, krijgt in het centrum van de verdediging samen met Olivier Boscagli de voorkeur. Het basiselftal van PSV is in vergelijking met de confrontatie met FC Twente op nog twee plaatsen gewijzigd. Aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke mogen starten in Leipzig. Middenvelder Érick Gutiérrez is geschorst en Ritsu Doan zit op de bank.

Leicester City mist de geblesseerde aanvaller Jamie Vardy. De return in Eindhoven is volgende week.

Opstellingen

Leicester City: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans en Castagne; Maddison, Tielemans en Dewsbury-Hall; Albrighton, Iheanacho en Barnes.

PSV: Mvogo; Mauro Júnior, Ramalho, Boscagli en Max; Sangaré, Götze en Veerman; Madueke, Zahavi en Gakpo.