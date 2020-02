Promes terug op trainingsveld bij Ajax

De aanvaller trainde apart, nog niet met de groep. Promes is herstellende van een hamstringblessure, die hij onlangs in het gewonnen competitieduel met PSV (1-0) opliep. Het is de tweede keer in korte tijd dat hij geblesseerd is.

Wanneer Promes de groepstraining hervat dan wel in actie kan komen, is nog onduidelijk. Het lijkt uitgesloten dat hij deze week in het Europese duel met Getafe van de partij is. Perr Schuurs lijkt wel op tijd fit voor de uitwedstrijd van donderdag met de huidige nummer 3 van Spanje. De verdediger sloot maandag weer aan bij de groepstraining, nadat hij het bekerduel met Vitesse en de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk had gemist.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie