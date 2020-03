Vijf coronabesmettingen bij club Oranje-keeper Jasper Cillessen

„Het is duidelijk dat ik het nieuwe jaar niet goed ben begonnen. Ik heb positief getest op het nieuwe coronavirus”, schrijft de 33-jarige Garay, die vanwege een knieblessure al voor de rest van dit seizoen was uitgeschakeld. „Ik voel me goed nu. Ik moet goed naar de gezondheidsautoriteiten luisteren en voorlopig geïsoleerd blijven.”

Ezequiel Garay deelt dat hij positief is getest op het coronavirus Ⓒ Instagram Ezequiel Garay

Volgens Valencia, de club van keeper Jasper Cillessen, verkeren de vijf besmette personeelsleden verder allemaal in goede gezondheid. Ze zitten thuis in isolatie.

Valencia speelde afgelopen week in de Champions League tegen Atalanta, de Italiaanse club die uit het zwaar getroffen Bergamo komt. De return in de achtste finales van de Champions League werd zonder publiek gespeeld. Atalanta, de club van onder anderen Hans Hateboer en Marten de Roon, won dankzij vier doelpunten van Josip Ilicic met 4-3 en bereikte de kwartfinales van de inmiddels stilgelegde Champions League.