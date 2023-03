Premium Het beste van De Telegraaf

Ron Jans smult van Manfred Ugalde: ’Zo goed heb ik hem nog niet gezien en dan gebeurt dít’

Door Steven Kooijman

Manfred Ugalde kopt de bal achter AZ-doelman Mathew Ryan: 1-0. Ⓒ René Bouwman

ENSCHEDE - Voor de tweede keer op rij stond Manfred Ugalde in de basis bij FC Twente en voor de tweede keer op rij maakte de twintigjarige Costa Ricaan twee goals. Uitgerekend na zijn beste 45 minuten in de Grolsch Veste, AZ moest erdoor in het stof bijten (2-1), viel hij met een knieblessure uit.