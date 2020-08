Het is tijd voor een revolutie bij Barcelona

Lionel Messi grijpt in Lissabon vertwijfeld naar zijn hoofd tijdens de historische nederlaag tegen Bayern München. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De speculatie rond Ronald Koeman als topkandidaat bij Barcelona is begrijpelijk met het oog op het spoedig verwachte ontslag van trainer Quique Setién en de vernietigende reacties in de Spaanse media na de sensationele 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. De pijnlijke afgang lijkt een revolutie in te leiden bij FC Barcelona, waarbij inmiddels ook technisch directeur Eric Abidal en voorzitter Josep Maria Bartomeu zwaar onder druk staan. „Het gaat nog een hete zomer worden in Barcelona”, verwacht Henk ten Cate.